„Besloten schouw in zaak Jos B. is censuur”

De pers mag dinsdag niet aanwezig zijn bij de schouw op de Brunsummerheide in de zaak tegen Jos B., verdachte van de moord op Nicky Verstappen. Volgens de advocaat van meerdere media is er sprake van censuur.

De media heeft een kort geding aangespannen tegen de rechtbank Limburg en enkele gemeenten rondom de heide. „Nu de pers preventief verhindert wordt verslag te leggen, is er sprake van censuur”, aldus advocaat Christiaan Alberdingk Thijm.

Dat het openbaar ministerie (OM) in deze zaak meerdere keren de openbaarheid heeft opgezocht, strookt volgens hem ook niet met de wens van het OM om de schouw af te schermen van de media. „Het OM is in deze zaak bepaald niet mediaschuw te noemen.”

Ook de noodverordening die door de burgemeesters voor de omgeving is afgegeven, is volgens de advocaat „buitenproportioneel”. De hele Brunsummerheide is vanaf maandagavond een etmaal afgesloten voor pers en publiek. Er geldt ook een vlieg- en droneverbod.

Volgens de advocaat die namens de rechtbank optreedt kan de aanwezigheid van een cameraploeg bij de schouw verstorend werken. „De procesdeelnemers moeten zich vrij voelen om zich uit te spreken en te bewegen.”

Met de schouw proberen de rechters een beter beeld te krijgen van de toenmalige omstandigheden. Een groep van ongeveer 25 mensen zal dinsdag ongeveer 5 kilometer over de heide lopen. Het gaat om onder andere de rechters, de officieren van justitie, de verdachte en de familie Verstappen en hun woordvoerder Peter R. de Vries.

Na afloop volgt ook een verslag van de schouw, tijdens de pro-formazitting die dinsdagmiddag in de rechtbank plaatsvindt, liet de advocaat weten.

DNA-onderzoek

Het kort geding is aangespannen door de NOS, het ANP, het AD, De Telegraaf, RTL Boulevard, RTL Nieuws, Nu.nl, Hart van Nederland, de journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Ook verdachte Jos B. heeft zich aan de kant van de media geschaard, net als de familie van Nicky Verstappen. Advocaat Gerald Roethof van Jos B. zegt dat de pers in de zaak “onafhankelijk en neutraal” feiten moet kunnen brengen. De rechtbank in Den Haag doet maandag uitspraak.

Op de Brunssummerheide werd 21 jaar geleden het lichaam van de 11-jarige Nicky gevonden. Hij verdween uit een jeugdkamp. Een dag later werd hij dood aangetroffen. Jos B. kwam als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. Hij werd vorig jaar augustus aangehouden.