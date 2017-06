„Beslissing berechting MH17 volgende week”

Het is de bedoeling dat het kabinet op korte termijn een beslissing neemt over de manier waarop verdachten van het neerhalen van vlucht MH17 in de toekomst berecht zullen worden. Dat melden Haagse bronnen vrijdag. Mogelijk valt er volgende week al een besluit.

RTL Nieuws meldde deze week dat berechting in Nederland plaats gaat vinden. Het kabinet zei er eerder al wel nadrukkelijk rekening mee te houden dat de daders uiteindelijk door de Nederlandse rechter zullen worden berecht. Nederland bepaalt evenwel niet zelf hoe en waar de berechting plaatsvindt. Het gaat om een gezamenlijk besluit van alle landen die samenwerken in het strafrechtelijk onderzoek: behalve ons land zijn dat Australië, Maleisië, Oekraïne en België.

Het is bovendien een ingewikkeld proces. Een rechtbank moet bijvoorbeeld voor slachtoffers van alle nationaliteiten kunnen optreden, wat juridisch complex is. Hierin zijn nog belangrijke stappen nodig, aldus een bron.

Wanneer het besluit valt, staat daarom nog niet helemaal vast. Formeel liggen er nog twee mogelijkheden op tafel: een nog op te richten internationaal tribunaal of nationale vervolging in een van de landen die samenwerken in het Joint Investigation Team (JIT).

Als de beslissing is genomen, betekent dit niet dat de daadwerkelijke berechting ook snel zal beginnen. Het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang. Hoewel er een groep betrokkenen in beeld is, zijn er nog geen mensen in staat van beschuldiging gesteld. Daar komt nog bij dat het maar de vraag is of bijvoorbeeld Rusland verdachten zal uitleveren.

De mogelijkheid van een VN-tribunaal om verdachten te berechten is na een veto van Rusland al een tijd van de baan. Het is op 17 juli drie jaar geleden dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines werd neergeschoten boven oorlogsgebied in Oost-Oekraïne.