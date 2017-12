Beslissing aangifte tabaksindustrie aanstaande

Wordt 2018 het jaar van een unieke strafzaak, een wereldwijde primeur? Of blijkt deze geen haalbare kaart en verwijst het Openbaar Ministerie (OM) de aangifte tegen de tabaksindustrie naar de prullenbak?

Het antwoord op deze vragen laat niet lang meer op zich wachten, verwacht advocate Bénédicte Ficq. Sinds de aangifte in september 2016 werd zij het boegbeeld van een strafrechtelijke strijd tegen een viertal tabaksproducenten, die zij onder meer poging tot doodslag dan wel moord verwijt. Een woordvoerster van het functioneel parket van het OM bevestigt dat de beslissing op de aangifte aanstaande is.

Ficq deed de aangifte namens een longkankerpatiënte. De advocate heeft sindsdien geen gelegenheid onbenut gelaten vol overtuiging uiteen te zetten dat de tabaksindustrie de consument willens en wetens vergiftigt. Honderden additieven maken de sigaret extra verslavend, aldus de aangifte. Daardoor raakt de beginnende roker snel verslaafd en komt de gevorderde er niet of nauwelijks meer vanaf. Onder meer hoestremmers worden toegevoegd.

Onlangs sloten twee ‘gezonde’ rookverslaafden zich bij de aangifte aan. Mijn rookverslaving is niet mijn eigen schuld, zo redeneren zij, maar die van de tabaksproducenten. In de ogen van Ficq verwoorden zij de kern van de problematiek.

De tabaksindustrie heeft een misdadig oogmerk, vindt Ficq. Een rookverslaving is bewezen levensgevaarlijk - jaarlijks sterven er zo’n 19.000 mensen aan de gevolgen ervan, op circa 2,2 miljoen dagelijkse rokers. Jaarlijks doen honderdduizenden rokers een stoppoging. Ook de ‘gezond rokende’ aangevers hebben meerdere pogingen gedaan.

Idioot dat een ziekmakend, potentieel dodelijk product als de sigaret zo maar mag worden verkocht, meent Ficq. De advocate wijst erop dat de industrie sjoemelt: in de filters van sigaretten zitten zo goed als onzichtbare gaatjes, waardoor metingen van schadelijke uitstoot lager uitvallen. Rokers knijpen die gaatjes met hun vingers en mond dicht en krijgen zo veel meer schadelijke stoffen binnen. „Boven de geldende normen”, zegt Ficq. „Dus zijn sigaretten een illegaal product.”

Of het tot strafvervolging komt, is vermoedelijk binnen enkele weken duidelijk. Ficq zou niet weten waarom niet. Het Wetboek van Strafrecht is er duidelijk over, zegt de advocate. Mensen bewust ziek maken mag niet. „Daarmee is het bewust verslaafd maken een strafbaar feit.”