De Marokkaanse douane heeft maandag bij een controle van een auto met Nederlands kenteken ruim 493.000 xtc-pillen gevonden. De douaneactie had plaats in de havenstad Tanger. De Marokkaanse nieuwssites Leseco en 2M Maroc meldden dat twee mannen en een vrouw zijn aangehouden.

Over de nationaliteit van de drie opgepakte personen hebben de autoriteiten in Marokko niets gezegd. De xtc-pillen waren verstopt in de aanhangwagen van de auto. De douane heeft de drugs in beslag genomen.