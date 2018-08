Beslag op vuurwapen in Bergen op Zoom

De politie heeft in Bergen op Zoom een vuurwapen in beslag genomen. Ook zijn drie personen opgepakt.

De politie hield in de Guido Gezellelaan een auto aan, omdat ze vermoedde dat daarin een wapen werd vervoerd. Twee inzittenden werden direct aangehouden. Twee anderen wisten te ontvluchten. Kort daarna vond een politiehond een vuurwapen bij de auto.

Bij het station van Bergen op Zoom is later een derde persoon opgepakt. Vermoedelijk was dat een van de gevluchte inzittenden van de auto. De vierde persoon is nog niet aangehouden.