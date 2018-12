Beslag op paarden en geld in witwaszaak

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingendienst (FIOD) heeft drie mensen aangehouden op verdenking van faillissementsfraude en witwassen. Het gaat om twee mannen van 53 en 30 jaar en om een 47-jarige vrouw, afkomstig uit Geldermalsen en Tiel. Er is beslag gelegd op onder meer auto’s, paarden, sieraden en twee vuurwapens, zo meldde de FIOD dinsdag.

De twee aangehouden mannen hebben vermoedelijk ruim 850.000 euro onttrokken aan hun bedrijf, waarbij diverse crediteuren mogelijk benadeeld werden. Dit kon gebeuren doordat de administratie van het bedrijf buiten het zicht werd gehouden van een curator, zodat hij de boedel van het failliete bedrijf niet goed kon afwikkelen.

De in beslag genomen bezittingen stonden op naam van de vrouw. Omdat ze slechts een beperkt inkomen heeft, was zij niet in staat al die bezittingen aan te schaffen of te onderhouden, aldus de FIOD.