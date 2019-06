Beslag op miljoenen in witwasonderzoek

De fiscale opsporingsdienst FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) hebben in een internationaal witwasonderzoek voor ongeveer 12 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in Nederland, Duitsland en Zwitserland. Justitie denkt dat er misdaadgeld uit Rusland is witgewassen met de aankoop van vastgoed. Russische veroordeelden zouden het vastgoed hebben gekocht.

In Nederland worden drie rechtspersonen verdacht van betrokkenheid bij de witwaspraktijken. Daar zouden een Nederlandse stichting en een Nederlandse holding achter zitten. Beide werden bestuurd door een Nederlands trustkantoor, aldus het OM. De FIOD heeft in een Limburgs bedrijfspand, waar de rechtspersonen stonden ingeschreven, en bij een Limburgs administratiekantoor de boeken in beslag genomen.

Het geld van de criminele Russen zijn via een Deense en een Zwitserse bank naar de Nederlandse rechtspersonen overgeboekt, vermoedt het OM. Het trustkantoor heeft een melding gedaan van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit in Nederland.

In Zuid-Holland en in Duitsland is beslag gelegd op vastgoed. Omdat dit werd verhuurd, is ook beslag gelegd op de huurinkomsten en banktegoeden in Duitsland en Zwitserland.