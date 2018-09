Bij het doorzoeken van een loods in Nederweert (Limburg) heeft de politie drie auto’s, zeven crossmotoren en twee slagtanden van een mammoet in beslag genomen. De auto’s en twee van de zeven crossmotoren waren gestolen.

Het is de politie een raadsel waar de slagtanden vandaan komen. De douane doet daar onderzoek naar. In het pand aan de Hulsenweg is ook materiaal voor het inrichten van een hennepkwekerij in beslag genomen.

De politie heeft nog niemand aangehouden.