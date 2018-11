Beslag op luxe woning in witwaszaak

Rechercheurs hebben een slag geslagen in een witwasonderzoek dat bijna een jaar heeft geduurd. Daarbij zijn drie mannen van 41, 42 en 45 jaar uit Rotterdam aangehouden.

De politie legde beslag op een zeer luxe ingerichte woning in Rotterdam-Zuid ter waarde van enkele tonnen. Ook zijn meerdere extreem dure artikelen, drie SUV’s die in gebruik waren bij de verdachten en een bedrag van totaal 17.000 euro en andere valuta in contanten in beslag genomen. Het is nog niet bekend waar het geld vandaan komt.

Het onderzoek begon in december 2017 na een controle van een auto waarbij de bestuurder 20.000 euro op zak had waarvoor hij geen verklaring kon geven. Dit leidde naar een pand waar 160.000 euro en meerdere dure horloges werden gevonden. Vorige week belandde het onderzoek in een stroomversnelling, wat dinsdag leidde tot de arrestatie van het Rotterdamse drietal.