Beslag op geld en wapens bij witwasonderzoek

Bij een onderzoek naar witwassen en drugshandel heeft de politie een 48-jarige man en zijn 23-jarige jarige zoon aangehouden. Beide mannen wonen in Hoogvliet. De politie nam onder meer geld, drugs, chemicaliën, vuurwapens, auto’s en 100.000 illegale sigaretten in beslag.

In het huis van de vader vond de politie bijna 40.000 euro en een vuurwapen. Verder doorzocht de politie enkele zeecontainers die op een bedrijventerrein in Zevenhuizen stonden. In de containers zaten onder meer gestolen auto’s en motoren, vuurwapens en een handgranaat, grote hoeveelheden valse merkkleding en grondstoffen voor het maken van harddrugs ter waarde van zeker 750.000 euro. De politie onderzoekt of de vader en zoon te maken hadden met de spullen in de containers.

In een autoverhuurbedrijf in Berkel en Rodenrijs op naam van de zoon trof de politie de 100.000 sigaretten aan. In een tuinhuis in Rotterdam lagen grondstoffen en materialen voor de productie van harddrugs.