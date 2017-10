Beslag op dure auto’s verhuurbedrijf

Bij een autoverhuurbedrijf in Den Bosch zijn woensdag tientallen auto’s van onder meer de merken Mercedes, BMW en Porsche in beslag genomen. Het gebeurde tijdens een actie van de politie, Belastingdienst, gemeente en het Openbaar Ministerie in verband met openstaande belastingschulden.

Behalve op de auto’s werd ook beslag gelegd op sieraden uit een kluis en 20.000 euro aan contanten. Tijdens het onderzoek bleek verder dat op één locatie sprake was van illegale bewoning en op andere adressen personen stonden ingeschreven die daar in werkelijkheid helemaal niet bleken te wonen.

Eerder waren bij de Belastingdienst signalen binnengekomen dat het bedrijf mogelijk betrokken is bij het witwassen van geld uit de handel in wiet en synthetische drugs. Het onderzoek daarnaar loopt nog. Volgens de politie blijkt uit verschillende onderzoeken dat veel autoverhuurbedrijven nauw betrokken zijn bij zware criminaliteit.