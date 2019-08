Beslag op computer van eigenaar doneersite

De politie heeft beslag gelegd op een computer en telefoons van Robert-Jan Mastenbroek, initiatienemer van de doneersite Dream or Donate. Mastenbroek haalde de site deze week onverwacht uit de lucht. Een politiewoordvoerder zei dat de spullen zijn meegenomen voor een „oriënterend onderzoek” naar een mogelijk strafbaar feit.

Op Dream or Donate konden mensen geld inzamelen voor goede doelen. Mastenbroek zei dat Dream or Donate was gehackt en dat hij daarom stopt met zijn site. Veel initiatiefnemers van inzamelingsacties vrezen dat ze het geld dat is toegezegd via Dream or Donate nooit meer zullen ontvangen, nu de site uit de lucht is.

Een aantal gedupeerden kondigde aan aangifte te doen. De politie zei dat de aangiftes die binnenkomen worden geanalyseerd en dat op basis daarvan wordt gekeken of er een strafrechtelijk onderzoek komt.