Beslag op 30.000 joints en half miljoen euro

De politie heeft een grote hoeveelheid drugs, dure spullen en meer dan 550.000 euro aan cash geld gevonden, verspreid over twee loodsen in Tilburg. De agenten troffen bijna 30.000 joints, 70 kilo hennep en 45 kilo hasj aan. Verder ging het om op het oog dure, sieraden en horloges, vier motoren, een jetski en een vuurwapen. Alle spullen, drugs en geld zijn in beslag genomen.

De politie heeft in verband met de zaak twee mannen aangehouden: een 48-jarige en een 44-jarige man, beiden uit Tilburg. De 48-jarige wordt verdacht van het bezit van grote hoeveelheden drugs en van witwassen. De 44-jarige verdachte wordt verdacht van het bezitten van drugs.

De goederen werden woensdag en donderdag gevonden tijdens een gezamenlijke controle van de gemeente en politie. De gemeente Tilburg houdt al enkele weken een handhavingsactie gericht op de controle van opslaglocaties en bedrijfspanden.