Beslag op 275 kilo vuurwerk in Hoofddorp

Bij het doorzoeken van een garagebox in Hoofddorp heeft de politie 275 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Het ging onder meer om 75 kilo mortieren. „Die hadden voor een niet te overziene explosie kunnen zorgen”, meldde de politie.

De politie nam woensdagmorgen vroeg poolshoogte in een huis van een 39-jarige inwoner van de Irene Vorrinkstraat in Hoofddorp nadat een melding over een sterke henneplucht was binnengekomen. De politie vond een afgetimmerde ruimte die was ingericht voor de hennepteelt. Daar stonden ongeveer dertig planten. Daarna doorzocht de politie de garagebox van de man en vond ze het vuurwerk.

De bewoner van het pand is aangehouden. De politie heeft het vuurwerk in beslag genomen en de wietplantage ontmanteld.