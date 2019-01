Beslag op 13 kilo crystal meth in Rotterdam

De politie heeft in een appartement aan de Kees Pijlstraat in Rotterdam 13,2 kilo crystal meth, 1,2 kilo cocaïne en 1500 euro in beslag genomen. De 35-jarige bewoner van het pand is aangehouden.

De politie vond ook weegschaaltjes en verpakkingsmaterialen die gebruikt kunnen worden voor de handel in drugs.

Crystal meth is methamfetamine die in kristalvorm op de markt wordt gebracht. Gebruikers kunnen de uiterst verslavende stof slikken, snuiven of spuiten.

Volgens gegevens van de Jellinek-kliniek werd in 2016 tussen de 100 en de 200 euro voor een gram methamfetamine betaald. Sindsdien is de prijs vermoedelijk iets gedaald.