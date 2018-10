Beschoten man Rotterdam in kritieke toestand

De man die woensdagochtend onder vuur werd genomen in de Rotterdamse wijk Kralingen, is door meerdere kogels getroffen, onder meer in zijn hoofd. Zijn toestand is kritiek, zegt een woordvoerster van de politie. In de omgeving is de politie met man en macht op zoek naar de schutter. Hij ging ervandoor op een scooter, maar ging onderuit op de ’s-Gravenweg. Hij zette zijn vlucht te voet voort.

De schietpartij gebeurde op de Willem Ruyslaan. Het slachtoffer zat in een auto en werd van dichtbij beschoten. De politie heeft over zijn identiteit nog niets bekendgemaakt.