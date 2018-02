Beschoten huis dicht, gebiedsverbod bewoner

De gemeente Roosendaal sluit het huurhuis dat afgelopen weekeinde onder vuur werd genomen. De dertigjarige bewoner die vermoedelijk het doelwit was, krijgt een gebiedsverbod. Burgemeester Jacques Niederer heeft verder bekendgemaakt dat er cameratoezicht in de buurt komt.

De sluiting en het gebiedsverbod gelden voor vier weken. Het gezin met drie jonge kinderen krijgt van de gemeente tijdelijk vervangende woonruimte aangeboden. „We willen de rust terug in de straat en voorkomen dat de zaak verder escaleert”, aldus de burgemeester.

Het vermoeden bestaat dat de beschieting van het huis aan de Amethistdijk in Roosendaal in de nacht van zaterdag op zondag het gevolg is van ruzie in het drugsmilieu. Het waarschijnlijke doelwit was net vrij uit voorarrest. Hij zat vast omdat hij samen met zijn broer verdacht wordt van betrokkenheid bij een schietpartij in december. Een 22-jarige Roosendaler werd destijds op de Diamantdijk beschoten en raakte gewond door een kogel. Ook in die straat komt cameratoezicht, aldus de gemeente.