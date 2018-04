De Luchtvaartpolitie heeft maandag op Schiphol een 35-jarige piloot van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij aangehouden. Hij had te veel gedronken. Zijn vliegbrevet moest hij inleveren en hij moet zich later voor de rechter verantwoorden.

Zijn ademanalyse gaf een definitieve uitslag van 395 ug/l. Dat is 0,90 promille, waar maximaal 0,2 promille voor vliegtuigpersoneel is toegestaan. In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol gebruiken.