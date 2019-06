Beschonken mannen hinderen hulp bij reanimatie

De politie heeft twee mannen aangehouden die tijdens een reanimatiepoging in een café hulpverleners hebben gehinderd. De twee weigerden volgens de politie verzoeken om ruimte voor de hulpverleners waarop de situatie escaleerde. De situatie deed zich voor in een café aan de Reigerhof in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het tweetal beledigde en bedreigde de aanwezige hulpverleners en wilde die met met een stoel te lijf gaan. Agenten moesten pepperspray en hun wapenstok gebruiken om de mannen aan te kunnen houden. Een van twee verwondde zichzelf toen hij met zijn hand door een ruit sloeg en daarbij een snijwond opliep. Drie politieagenten raakten lichtgewond en hebben aangifte gedaan van belediging, bedreiging en mishandeling.

Hulpverleners kwamen af op een melding dat een 64-jarige man uit Fijnaart in het café onwel was geworden. De man heeft het niet gehaald. De politie denkt niet dat de dood van de man met het hinderen te maken heeft, aangezien getuigen hebben gemeld dat hij al een tijdje in een ruimte in het café op de grond lag.

De twee verdachten zijn een 40-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel en een 41-jarige man uit Fijnaart.