Beschonken Litouwer vlucht met politieauto

Een Litouwer onder invloed is er in Zeeuws-Vlaanderen vandoor gegaan met een politieauto. De 27-jarige man was vanaf de achterbank naar voren gekropen, nadat hij samen met een 33-jarige kompaan was gearresteerd voor gevaarlijk rijgedrag. Agenten die het duo hadden aangehouden, merkten het te laat. Ze stonden op dat moment te praten met getuigen.

Die laatsten verklaarden dat de twee mannen asociaal en gevaarlijk over een vakantiepark in de buurt van Hoek hadden gereden. Vermoedelijk had niet de Litouwer achter het stuur gezeten, maar de andere man, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Ook hij had teveel gedronken.

Een medewerker van het vakantiepark zou klappen hebben gekregen van een van de verdachten. Daar is aangifte van gedaan.

Met de gestolen politiewagen en zijn maat op de achterbank reed de man weg richting Terneuzen. Na een klein stukje rijden zette hij de politieauto stil. De Litouwer rende een weiland in, de andere man bleef zitten. Met hulp van een hond vond de politie de gevluchte verdachte op het erf van een boerderij.

Tijdens het korte ritje bleek de man de linkerbanden van de politieauto kapot te hebben gereden.