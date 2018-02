Beschieting woning mogelijk drugsgerelateerd

De beschieting van een woning in Roosendaal in de nacht van zaterdag op zondag was mogelijk een drugsgerelateerde actie. Dat meldt de gemeente Roosendaal, die kijkt of er op korte termijn maatregelen kunnen worden genomen.

De beschieting van de woning aan de Amethistdijk vond rond 00.30 uur plaats. Op dat moment waren mensen in het huis aanwezig, maar niemand is gewond geraakt. Door het incident ontstond een gat in een rolluik en een brievenbus.

De dader(s) zijn na de schietpartij gevlucht. Op basis van getuigenverklaringen werd in de wijk een personenauto aangetroffen die mogelijk verband houdt met het incident. Het voertuig is voor onderzoek meegenomen.

Burgemeester van Roosendaal Jacques Niederer laat weten zich grote zorgen te maken over de veiligheid van onschuldige omwonenden en voorbijgangers. „Het kan niet zo zijn dat de onderwereld op straat regeert en de kogels je om de oren vliegen. Dat is een onhoudbare situatie.”

Niederer kijkt samen met de politie en het Openbaar Ministerie of er naast het strafrechtelijke onderzoek andere maatregelen mogelijk zijn. „De daders kunnen terugkomen en dat willen we met alle mogelijke middelen voorkomen.”

Donderdag sloot burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs nog een woning in zijn gemeente, nadat bij de rijtjeswoning twee handgranaten waren gevonden. Een week eerder was nog op het huis geschoten. In januari besloot de gemeente Breda twee panden te sluiten nadat deze waren beschoten.