Beschieting ouderencomplex in Rozenburg

Een bewoner van een ouderencomplex aan de Langeplaat in Rozenburg (gemeente Rotterdam) is in de nacht van zondag op maandag ontsnapt aan een kogel die op zijn woning was afgevuurd. De kogel ging rond 00.30 uur rakelings langs het hoofd van de bewoner en liet een gat achter in de stoel waarin hij zat, meldt de politie.

Er is op vier appartementen in het complex geschoten. Daar zijn kogelinslagen aangetroffen in de ramen. Die schietgeluiden bezorgden volgens de politie bewoners de schrik van hun leven. Er zijn meerdere hulzen gevonden op de Tienmorgenseweg, een straat die evenwijdig loopt aan het ouderencomplex.

Er raakte niemand gewond. De politie is meteen met een onderzoek begonnen.