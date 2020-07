Beschermde kever na 70 jaar terug in Drenthe

De zeer zeldzame en Europees beschermde gestreepte waterroofkever is terug in Drenthe. Het insect werd in die provincie voor het laatst in 1950 gezien, maar is deze maand in het Omgelegde Eelderdiep bij natuurgebied De Onlanden weer opgedoken, aldus het kenniscentrum voor insecten EIS.

EIS vermoedt dat de kever zich opnieuw heeft kunnen vestigen, omdat de condities rond het kanaal zijn verbeterd. Maar het is volgens de insectenorganisatie ook mogelijk dat het kevertje zeventig jaar lang over het hoofd is gezien. Voor 1950 werd de gestreepte waterroofkever altijd gevonden in het gebied rond het Zuidlaardermeer, op enige afstand van het Omgelegde Eelderdiep.

De gestreepte waterroofkever wordt in verschillende Europese landen als uitgestorven beschouwd. Omdat het diertje in Nederland nog in een paar randveengebieden leeft, is Nederland het Europese zwaartepunt qua verspreiding van de kever.