„Bescherm kind tegen straling hoogspanning”

Hoogspanningsleidingen en transformatorhuisjes in de buurt van woningen leiden waarschijnlijk tot een hoger risico op leukemie en hersentumoren bij kinderen. Uitbreiding van de bestaande voorzorgsmaatregelen is een goede zaak.

Dat concludeert de Gezondheidsraad woensdag in een rapport. Hoewel het volgens de raad niet bewezen is dat elektromagnetische velden (EM-velden) rond hoogspanningslijnen, transformatorhuisjes en dergelijke de oorzaak zijn, is het aan te bevelen het huidige voorzorgsbeleid uit te breiden naar ondergrondse hoogspanningskabels en transformatorhuisjes, aldus de raad.

Een analyse van de nu beschikbare onderzoeksgegevens bevestigt en versterkt aanwijzingen uit eerder onderzoek. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 135 van de 2,8 miljoen kinderen tussen 0 en 15 jaar leukemie. Eén geval van kinderleukemie per twee jaar in Nederland hangt volgens de Gezondheidsraad mogelijk samen met EM-velden met een sterkte vanaf 0,3 microtesla of meer. De tesla is de eenheid van magnetische veldsterkte.

Het risico op leukemie is naar schatting ruim 2,5 keer zo hoog als bij kinderen die slechts op achtergrondniveau worden blootgesteld. Er zijn ook aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan EM-velden en hersentumoren bij kinderen. Die aanwijzingen zijn echter zwakker dan bij kinderleukemie. Over lymfomen bij kinderen zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om er conclusies aan te kunnen verbinden.

De raad keek zowel naar de afstand tot de kabels als naar de veldsterkte die afhangt van hoeveel elektriciteit wordt getransporteerd. Kortere afstand en hogere veldsterkte verhogen het risico.

Uit voorzorg dient volgens de raad bij nieuwbouw te worden voorkomen dat kinderen langdurig verblijven in magneetveldzones veroorzaakt door het elektriciteitsnet met een gemiddelde veldsterkte boven de 0,4 microtesla.