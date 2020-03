De veerboot ms Vlieland die donderdagochtend vanuit Harlingen onderweg was naar Vlieland, is kort na vertrek beschadigd geraakt. Daardoor vielen twee motoren uit en kon het schip niet verder. Met de assistentie van een sleepboot moest het schip terug worden gebracht naar de haven, meldt rederij Doeksen.

Wat de schade is en wanneer het schip de dienst kan hervatten, is onbekend. Voor de passagiers is er vervangend vervoer geregeld. Ze worden overgevaren door reserveschip ms Midsland.