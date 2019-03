Beschadigde auto haalt na ongeval politie in

Agenten die op zoek waren na een van een ongeval in Kaatsheuvel weggereden auto hadden deze al snel gevonden. Toen ze naar de plek van het ongeval gingen, reed een zwaarbeschadigde auto met daaronder een vonkenregen en een uitgekapte airbag uit het portier hangend voorbij. De 37-jarige bestuurder is aangehouden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam er een melding binnen dat een auto op de Midden-Brabantweg lantaarnpalen omver had gereden en was weggereden. De palen lagen in de berm en de weg lag bezaaid met brokstukken, waardoor een andere auto beschadigd raakte. Toen de politie richting Kaatsheuvel reed, kwam de zwaarbeschadigde auto voorbij. Hierop werd de automobilist aan de kant gezet.

Toen de agent de airbag opzij duwde, kwam de automobilist tevoorschijn. Hij werd aangehouden en naar het bureau gebracht. Hij wordt verdacht va het verlaten van de plaats van het ongeval en het rijden onder invloed van alcohol. Op het bureau weigerde hij een ademtest, waarna zijn rijbewijs werd ingevorderd. De man zit nog vast.