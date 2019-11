Berucht woonwagenkamp Oss eerder doorzocht

Het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss is al verschillende keren doorzocht door een politiemacht, onder meer na een moord. Woensdag begonnen politie en justitie er met vierhonderd man aan de operatie Alfa.

Vorig jaar rond deze tijd onderzocht de politie twee woonwagens na een fatale schietpartij in juni van dat jaar. Daardoor kwam de 30-jarige Peter Netten om het leven. De man die de moord op de drugscrimineel bekende kwam uiteindelijk vrij, omdat hij waarschijnlijk de schuld van iemand anders op zich had genomen. Daarvoor zou hij volgens het Openbaar Ministerie 1,5 miljoen euro hebben gekregen. Het onderzoek in die zaak loopt nog.

Het woonwagenkamp is in 2013 eveneens doorzocht tijdens een onderzoek naar grootschalige import van cocaïne tussen ladingen bananen, hout en artisjokken uit Chili en Peru. Drugshandel was twee jaar eerder ook de aanleiding van huiszoekingen in het kamp.