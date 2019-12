Berover van koper illegaal vuurwerk opgepakt

De politie heeft zaterdag een 18-jarige man uit het Venlose stadsdeel Blerick aangehouden. Hij zou op eerste kerstdag een 34-jarige man uit Veldhoven van 1900 euro beroofd hebben, toen deze illegaal vuurwerk bij hem wilde kopen. Dat maakte de politie bekend.

Volgens de politie stapte de verkoper bij het slachtoffer in de auto. In plaats van vuurwerk te leveren, bedreigde hij de man met een mes en beroofde hem van het geld dat hij bij zich had. De nepverkoper zette het vervolgens op een lopen.

Zaterdagochtend hield de politie de verdachte in zijn woning aan. De Limburger zal de komende dagen in de cel doorbrengen, temeer omdat hij nog zeven dagen celstraf tegoed had voor een ander vergrijp.

De politie sluit niet uit dat de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt. Ook wordt bekeken of de man daadwerkelijk in illegaal vuurwerk handelt.

De politie waarschuwt dat het kopen van illegaal vuurwerk „erg onverstandig” is, omdat dat niet wordt getest en gekeurd. Lontjes kunnen bijvoorbeeld te snel branden waardoor omstanders niet op tijd kunnen wegkomen of vuurwerk kan te veel kruit bevatten waardoor mensen gewond kunnen raken.