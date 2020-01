Berover duwt hoogzwangere vrouw in Haarlem op de grond

Een hoogzwangere vrouw is zaterdagmiddag door een berover ten val gebracht in Haarlem. De vrouw kreeg bij winkelcentrum Schalkwijk een harde duw in haar rug, waardoor ze viel, meldt de politie. Hoe het met de vrouw en haar ongeboren kind gaat, is onbekend. De dader is er met de schoudertas van de vrouw vandoor gegaan.

De vrouw is na de beroving opgestaan en naar haar auto gegaan, waar ze moest bijkomen van de schrik, aldus de politie. Met haar man is zij naar een politiebureau gegaan, waar ze volgens een politiewoordvoerder het advies kregen naar het ziekenhuis te gaan. Dat zouden ze doen, aldus de woordvoerder. De vrouw heeft wel aangegeven dat het allemaal redelijk mee leek te vallen.