Beroering om melding geweldsincident Kroon

Onder commando’s die in 2007 in Afghanistan waren, is beroering ontstaan over een onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) naar een geweldsincident in dat land tien jaar geleden. De elitemilitairen zijn niet te spreken over het feit dat ze dit uit de media hebben moeten vernemen. Dat zegt advocaat Michael Ruperti namens enkelen van hen.

De onderscheiden militair Marco Kroon maakte via zijn advocaat bekend dat hij het incident had gemeld aan Defensie. Dat heeft daarna het OM ingeschakeld. De vrees bestaat dat een behoorlijk aantal betrokkenen onderwerp wordt van strafrechtelijk onderzoek.

Volgens Ruperti gaat het om staatsgeheime informatie en moet de minister eerst een ontheffing verlenen, voordat betrokkenen mogen praten. Ze zullen zich in principe beroepen op hun zwijgrecht, aldus de raadsman.

Volgens hem waren er in 2007 tientallen commando’s en leden van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bij een inlichtingenoperatie betrokken. Tijdens deze operatie heeft zich ook het door Kroon gemelde incident voorgedaan, waarbij volgens hem een vijand werd uitgeschakeld die de operatie in gevaar had kunnen brengen.