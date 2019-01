Beroepsvisser Urk verdacht van stroperij

Een Urker beroepsvisser is woensdag aangehouden op verdenking van visstroperij, aldus Omroep Flevoland. De Urker wordt ervan verdacht regelmatig illegale netten te hebben uitgezet in het IJsselmeer. \

In de haven van Urk werd hij woensdag opgewacht door inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de waterpolitie Lelystad. Daar bleek dat hij vis bij zich had die waarschijnlijk gevangen was met netten zonder de verplichte merken. Op illegaal vissen staat een maximale gevangenisstraf van zes jaar.