Beroep tegen vrijspraak mishandeling agent

Het Openbaar Ministerie tekent beroep aan tegen de vrijspraak van een man die verdacht wordt van de mishandeling van een wijkagent in Rotterdam. „Wij hebben contact gehad met het slachtoffer en hem laten weten dat wij hoger beroep zullen instellen”, meldt het OM in Rotterdam zaterdag op Twitter.

De verdachte heeft volgens de dagvaarding twee weken geleden wijkagent Wim Rietveldt geschopt, die werkzaam is in het centrum van de Maasstad. Rietveldt liep een gekneusde nier op en plaste bloed kort na het incident op de Nieuwe Binnenweg. Hij is nog onder behandeling, maar de verwachting is dat alles geneest.

De verdachte verscheen vrijdag voor de rechter, maar werd tot ongeloof van Rietveldt vrijgesproken. De agent beklaagde zich vervolgens op Twitter erover dat vrijspraak volgde omdat de aangifte „wat onduidelijk was”. De wijkagent stelt dat van de gebeurtenis beeldmateriaal is en dat de verdachte heeft bekend.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft hem uitgenodigd om bij hem langs te komen en zijn verhaal te doen.