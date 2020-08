Beroep tegen vonnis over mondkapjes in Amsterdam

Protestgroep Viruswaarheid en de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink gaan in beroep tegen het vonnis van de rechter in Amsterdam, die woensdag bepaalde dat het dragen van een mondkapje op drukke plekken in de hoofdstad verplicht blijft. Gietelink meldde maandag dat hun raadslieden dinsdag om een spoedappel vragen bij het gerechtshof.

De klagers vinden onder meer dat de mondkapjesplicht inbreuk maakt op hun grondrechten. De rechter kwam in kort geding, „terughoudend toetsend”, echter tot de conclusie dat het niet onrechtmatig is. Sinds 5 augustus geldt de verplichting in onder meer het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt.

Gemeentelijke handhavers hebben zondag 148 boetes uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. Een veelvoud aan mensen is alleen aangesproken of gewaarschuwd, meldt de gemeente.

Een aantal dagen eerder hadden Amsterdamse ondernemers burgemeester Femke Halsema van de gemeente Amsterdam gesommeerd de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt in te trekken omdat er veel minder mensen komen.

Ook in Rotterdam gelden sinds begin deze maand dergelijke maatregelen op drukke locaties. Rotterdam en Amsterdam evalueren het experiment eind deze maand.

Gietelink heeft samen met huisarts Rob Elens ook nog een kort geding aangespannen tegen YouTube wegens de verwijdering van twee interviews, waarin Elens beweert dat hij als huisarts coronapatiënten succesvol heeft behandeld met hydroxychloroquine. De effectiviteit van deze behandeling is echter niet wetenschappelijk bewezen. Het geding dient woensdag bij de rechtbank in Amsterdam.