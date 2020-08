Beroep tegen uitspraak mondkapjesplicht van de baan

Het hoger beroep tegen het vonnis van de rechter in Amsterdam over de mondkapjesplicht is van de baan. Dat meldt de Amsterdamse cultureel ondernemer Ab Gietelink, die zich met protestgroep Viruswaarheid bij de rechter verzette tegen de maatregel.

De rechter bepaalde vorige week dat het dragen van een mondkapje op drukke plekken in de hoofdstad verplicht blijft. Nu Amsterdam en Rotterdam stoppen met het experiment is het spoedappel bij het gerechtshof volgens Gietelink niet langer nodig. „Tenminste als het hierbij blijft.”

Gietelink zegt „ontzettend blij” te zijn. „Er ontstond veel schade voor burgers, bezoekers en ondernemers en we waren bang dat dit zich als een olievlek over het land zou verspreiden.” De ondernemer heeft een compliment voor burgemeester Femke Halsema. „Ze heeft geluisterd naar de kritiek.”

Tegenstanders vinden onder meer dat de mondkapjesplicht inbreuk maakt op hun grondrechten en ondernemers zagen minder klanten komen. De rechter kwam in kort geding tot de conclusie dat de plicht niet onrechtmatig is. Sinds 5 augustus gold de verplichting in Amsterdam in onder meer het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt.

Komende maand wordt het experiment geëvalueerd.