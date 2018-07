Beroep tegen afgewezen claim bloedbad Alphen

Een groep slachtoffers en nabestaanden van het bloedbad in het winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan den Rijn, gaat in hoger beroep tegen de afwijzing van hun schadeclaim. De dertien mensen hadden de ouders van Tristan van der V., de man die verantwoordelijk is voor het bloedbad, en hun verzekering aansprakelijk gesteld. De rechtbank wees beide claims af. Hun advocaat Lionel Lalji gaat in hoger beroep tegen deze beslissing, laat hij dinsdag weten.

Van der V. zaaide in op 9 april 2011 dood en verderf in winkelcentrum De Ridderhof. Hij schoot vijf mensen dood, verwondde er zeventien en daarna pleegde hij zelfmoord. De groep mensen, bestaande uit winkeliers, hun medewerkers en mensen die in het winkelcentrum aanwezig waren, vinden dat de ouders hadden moeten ingrijpen, zeker toen hun zoon een wapenvergunning kreeg.

De rechtbank oordeelde vorig jaar dat de ouders geen blaam treft, ze hadden geen wetenschap van de plannen van hun zoon. „Zij hadden geen enkele indicatie dat Tristan zijn wapens zou gebruiken zoals hij dat tijdens het schietincident heeft gedaan”, aldus de rechtbank. Volgens advocaat Lalji hebben de ouders onwaarheden verteld, motiveert hij het besluit tot hoger beroep.

Begin dit jaar oordeelde de rechtbank dat ook de verzekeraar niet aansprakelijk is. Er bestond een vermoeden dat Tristan onder de verzekering van zijn ouders viel. De verzekeringsmaatschappij heeft dat kunnen weerleggen, aldus de rechtbank. Ook hier kan de groep slachtoffers zich niet in vinden.

Het is nog niet duidelijk wanneer het hoger beroep gaat dienen.