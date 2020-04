Berlijn: Duits-Nederlandse grens kan openblijven door overleg

De Duits-Nederlandse grens kan openblijven doordat er steeds intensief overleg is tussen de autoriteiten aan beide kanten van de grens. Dat er geen controles komen tijdens deze coronacrisis, is ook op verzoek van de regeringen van de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, de Duitse buren van Nederland.

Dat zei de Duitse regeringsleider Angela Merkel in Berlijn na het besluit de grens open te houden. Andere deelstaten hadden eerder juist wel verzocht de grens met andere buurlanden te sluiten, aldus de bondskanselier. Daarom zijn er wel strikte grenscontroles met bijvoorbeeld Frankrijk en Oostenrijk. Volgens Merkel komen er in het grensgebied met Nederland wel meer politiepatrouilles om te kijken of iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.

De premier van Noordrijn-Westfalen, Armin Laschet, verwelkomde het besluit in een videoboodschap die hij opnam aan de grens bij het Zuid-Limburgse Vaals. Hij wees op de nauwe contacten over en weer. Zo zijn er veel pendelaars. In een nabijgelegen ziekenhuis worden patiënten uit Nederland èn Duitsland behandeld. „Bescherming van de gezondheid lukt alleen grensoverschrijdend. Europa leeft verder”, aldus Laschet.

Noordrijn-Westfalen, dat afhankelijk is van import via de haven van Rotterdam, vreesde onder meer lange files bij grenscontroles. Daardoor zou de aanvoer van levensmiddelen en andere noodzakelijke goederen in gevaar kunnen komen.

In Berlijn had de minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer, aangedrongen op een uitbreiding van de grenscontroles met onder meer Nederland en België. Hij vindt het maar niks dat Duitsland niet alle grenzen dichtgooit.