Berisping voor plaatsvervangend hoofdofficier

De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie die in februari een taakstraf kreeg voor het veroorzaken van een verkeersongeval, heeft een schriftelijke berisping gekregen van het Openbaar Ministerie. Dat heeft geen gevolgen voor zijn baan.

Gert V. kreeg van de rechtbank in Amsterdam een taakstraf van 120 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij twee jaar geleden in Zwolle een vrouw op een fiets heeft aangereden. Dat gebeurde omdat hij zijn bevroren ruiten onvoldoende had gekrabd, waardoor hij niet genoeg zicht had. Hij verleende de fietsster geen voorrang en reed haar aan in een bocht.

Daardoor raakte de vrouw zodanig gewond dat ze de rest van haar leven met krukken moet lopen. V. mag ook een half jaar lang niet autorijden.