Berging zeecontainers begint vrijdag

De grote bergingsoperatie van de zeecontainers op de Noordzee die vorige week overboord zijn geslagen van de MSC Zoe, begint vrijdag. Bij de berging worden in opdracht van de rederij MSC twee grote bergingsschepen en een kleinere ingezet, meldt Rijkswaterstaat.

Donderdag zijn de voorbereidingen al begonnen. De boten zijn inmiddels in de haven van IJmuiden of komen daar later donderdag aan. De bergers gaan camera’s onder water inzetten. Gelijktijdig blijven Rijkswaterstaat en de bergingsmaatschappij zoeken met boten met sonarinstallaties en blijft de Kustwacht regelmatig inspectievluchten uitvoeren om afval en containers te lokaliseren.

De in totaal 291 containers sloegen overboord in de nacht van 1 op 2 januari. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen. Hoe snel de berging van alle containers kan worden afgerond, is afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden, scheepvaart, zicht onder water, getijde en ligging, aldus Rijkswaterstaat.