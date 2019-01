Berging containers gaat van start

De berging van overboord geslagen containers in het Waddengebied gaat beginnen. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De verwachting is dat de berging in de loop van vrijdagmiddag van start gaat. „Ik kan er geen precies tijdstip op plakken. Het is nog even wachten tot de golven wat lager zijn, maar ik schat in dat in de loop van de middag de eerste grijper het water ingaat.”

Waar de primeur zal plaatsvinden, is volgens de zegsman ook nog even afwachten. Het kan zijn bij de Eemsgeul, waar bergingsschip Atlantic Tonjer aan de slag wil om een container te bergen die in de weg ligt voor de scheepvaart. „Maar het kan ook zijn dat de Geosund de primeur heeft”, zegt de woordvoerder. Dat bergingsschip ligt boven Terschelling.

Ook onder meer verschillende vissersschepen staan paraat voor het opruimen van rommel, mocht er iets uit de containers vallen, aldus de zegsman.

In de nacht van 1 op 2 januari sloegen in totaal 291 containers overboord van de MSC Zoe. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen. De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen. Vanwege de weersomstandigheden werd de bergingsoperatie enkele keren uitgesteld.