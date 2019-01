Berging containers blijft onzeker door weer

Het weer blijft de berging van containers in het Waddengebied in de weg zitten. Maandag wordt zeker nog niet begonnen met de berging, de weersvoorspellingen zijn slecht. Maandagavond wordt gekeken hoe de weersomstandigheden voor de dagen erna zijn, aldus Rijkswaterstaat.

Het weer is de afgelopen dagen al onstuimig en ook zondag en maandag is dat het geval. .

Bergingsschip Atlantic Tonjer is wel al in de Eemsgeul. Een tweede schip dat onderweg was, een surveyschip dat bodemonderzoek doet, is al eerder naar de haven van IJmuiden teruggevaren. Een derde schip ligt eveneens klaar in een haven in het waddengebied.

In totaal 291 containers sloegen in de nacht van 1 op 2 januari overboord van de MSC Zoe. Er zijn er inmiddels 238 gelokaliseerd, 18 aangespoeld (waarvan 1 in Duitsland) en 7 geborgen. De inhoud van verschillende containers spoelde aan op de Wadden en het vasteland van Friesland en Groningen.