Berging bommenwerper eerste in lange reeks

Met het opgraven van een Britse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog wordt dinsdag in het Limburgse Pey een begin gemaakt met een jaren durend project om tientallen oorlogstoestellen en vermiste bemanningsleden te bergen. Het kabinet trok hier 15 miljoen euro voor uit.

De Short Stirling stortte op 10 september 1942 neer nabij de abdij in Pey. De voltallige bemanning kwam daardoor om het leven. De stoffelijke resten van vier van hen bevinden zich vermoedelijk nog in het wrak. De berging gaat ongeveer drie weken duren.

Doel van het landelijke meerjarenproject is om de komende jaren dertig tot vijftig wrakken te bergen. In principe worden er drie vliegtuigwrakken per jaar geborgen.

In de oorlog gingen ruim 5500 vliegtuigen verloren, waarvan een fors deel in Nederlandse wateren terechtkwam. Zo’n 2000 bemanningsleden zijn sindsdien vermist. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken noemde het project eerder al een betekenisvol gebaar met het oog op 75 jaar bevrijding.

Al jaren bestaan er plannen om het toestel in Pey op te graven. Maar de gemeente en de abdij die de grond bezit, waren lang tegen. De gemeente wilde niet opdraaien voor de 30 procent eigen bijdrage in de kosten, en de abt wilde niet dat de grafrust werd verstoord. Nu het Rijk in het nieuwe programma 100 procent van de kosten betaalt, is de gemeente overstag gegaan. Die wist ook de abt ertoe te bewegen toestemming te geven.

Het graven gebeurt met de nodige omzichtigheid. Aan boord zijn mogelijk nog drie zware bommen, die tot ontploffing kunnen komen door trillingen.