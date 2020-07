‘Bergers weer net zo druk als voor coronacrisis’

Bergers hebben het weer even druk als begin maart, voor de coronacrisis in Nederland uitbrak. In de helft van de provincies moeten zelfs meer gestrande auto’s worden geborgen dan toen, meldt De Telegraaf op basis van informatie van de Stichting Incident Management Nederland.

In week 10 (van 2 tot en met 8 maart) waren er 2848 bergingsopdrachten. In week 12 waren dat er nog maar 1344. „Maar je ziet het weer oplopen, met maar liefst 3429 hulpvragen in week 26, toen er een hittegolf was”, zegt bestuurslid Ivo Wildenberg van het samenwerkingsverband van alarmcentrales die zich bezighouden met het bergen van personenvoertuigen. De afgelopen week waren er 2674 bergingsopdrachten.

Provinciaal zijn er grote verschillen te zien. Vooral in Utrecht (+131 procent), Flevoland (+117 procent) en Friesland (+116 procent) waren er meer opdrachten dan voor de crisis. In Noord-Brabant ging het juist om veel minder opdrachten: in de week van 12 tot en met 19 juli waren er 292 oproepen, tegenover 433 in de week van 2 tot en met 8 maart.