Berg drugsafval gedumpt op dijk bij Buren

In de berm van de Hennisdijk in het Gelderse Buren is zondagavond laat een enorme berg jerrycans en vaten gedumpt met daarin de resten van vermoedelijk drugsproductie. De hoeveelheid drugsafval is zo groot dat voor het transport een vrachtwagen of een hele grote bestelbus nodig is geweest, aldus de politie.

Boven de meer dan 200 vaten hing in de nacht van zondag op maandag damp. Dat was reden om de dijk af te sluiten voor verkeer. Maandagmorgen is de dijk weer gedeeltelijk opengesteld.

Bij de drugsdumping zijn metingen verricht en er is sprake van bodemverontreiniging. Het opruimen en schoonmaken van de grond gaat nog enige tijd duren. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De politie zoekt getuigen.