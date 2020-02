Beramer moord op Nederlander in Thailand na 17 jaar opgepakt

De beramer van de moord in 2003 in Thailand op de Nederlander Jules Odekerken is alsnog opgepakt. De man werd in 2007 bij verstek ter dood veroordeeld.

De Nederlandse zakenman uit Vught werd in november 2003 voor zijn huis in Pattaya vermoord. Kort daarna pakte de politie drie verdachten op: zijn Thaise vrouw, haar broer en haar minnaar. De minnaar zou de moord hebben beraamd en haar broer heeft die gepleegd. De broer bekende de moord en kreeg levenslang. Ook Odekerkens vrouw zit een levenslange gevangenisstraf uit.

De familie van het slachtoffer reageert opgelucht op de arrestatie. „Wij zijn blij dat er een einde is gekomen aan onze jarenlange strijd voor gerechtigheid”, laten ze weten.