Beperkingen voorarrest Jos B. opgeheven

De beperkingen in het voorarrest van de verdachte van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, Jos B., zijn opgeheven.

Tot dusver mocht hij uitsluitend contact hebben met zijn advocaat en mocht niemand informatie over het onderzoek naar buiten brengen.

B. wordt donderdag voorgeleid. De rechter-commissaris moet dan beslissen over de verlenging van het voorarrest van B.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat desgevraagd weten dat de 55-jarige Jos B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. Of B. al een verklaring of bekentenis heeft afgelegd, wil het OM niet zeggen.

B.’s advocaat Gerald Roethof heeft zich meermaals beklaagd over de beperkingen die voor zijn cliënt golden. Roethof zag de beperkingen graag opgeheven, hij noemde die „heel vervelend”. De advocaat noemde het „niet in balans”, omdat onder meer politie, justitie en de familie van Verstappen veel over de zaak naar buiten hebben gebracht, maar hij dat niet mocht. „Ik wil het van mijn cliënt geschetste beeld in proportie brengen. Hij wordt nu als een monster neergezet”, zei hij onlangs.

Roethof wil nog niet inhoudelijk ingaan op het onderzoek en de verhoren die hebben plaatsgehad. Hij zegt pas donderdag in de rechtbank zijn argumenten naar voren te willen brengen en wil pas daarna misschien met de media praten.