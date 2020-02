Beperkingen voor pers bij proces ‘kopstuk Brabantse onderwereld’

De rechtbank in Den Bosch heeft voor de eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen Martien R. (49) en zes medeverdachten een aantal beperkende maatregelen uitgevaardigd voor de pers. De stemmen van de verdachten mogen niet worden opgenomen, officieren van justitie mogen niet worden gefilmd en zelfs niet getekend. De maatregelen volgen op verzoeken van advocaten en het Openbaar Ministerie. Een door een advocaat gevraagd Twitterverbod heeft de rechtbank afgewezen. De zitting vindt maandag plaats.

Het OM verdenkt R. en de zijnen onder meer van deelname aan een criminele organisatie, wapenbezit, witwassen en grootschalige drugshandel. R. geldt als een kopstuk in de Brabantse onderwereld en zijn familie zou in de regio een forse criminele reputatie hebben. Hij en zijn medeverdachten werden in november opgepakt tijdens een grootscheepse politie-actie op een woonwagenkamp in Oss. Later volgden nog meer arrestaties. Onder de verdachten bevinden zich meerdere familieleden van R.

De advocaat van R. had zijn verzoeken gedaan omdat hij bezorgd is over de negatieve beeldvorming rond zijn cliënt. Zijn arrestatie kreeg veel aandacht in de media. Omdat het proces in de beginfase zit, vindt de rechtbank dat op dit moment de privacy-belangen van de verdachten zwaarder moeten wegen dan die van de openbaarheid.

Ook voor de zorgen van het OM toont de rechtbank begrip. „Er kan niet worden gezegd dat het ontstaan van dergelijke zorgen irreëel is”, schrijft de rechtbank vrijdag in een persbericht. De officieren moeten hun werk ongehinderd en veilig kunnen doen.

De rechters mogen op enkele momenten in het proces wel in beeld gebracht worden.

Sinds de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum, in september, staat de persvrijheid in de rechtszaal steeds vaker ter discussie. Vooral het in beeld brengen van officieren en rechters stuit geregeld op bezwaren, omdat hun veiligheid in het geding zou zijn. De journalistieke beroepsgroep overlegt met enige regelmaat met de rechtspraak over de ontstane situatie.