Bepaalde plekken in paasweekend dicht voor motorrijders

Bepaalde toeristische plekken en kleine landweggetjes worden komend weekeinde afgesloten voor motorrijders en wielerclubs. Dit om wandelaars de kans te geven het komende paasweekeinde van het mooie weer te genieten. Dat hebben de veiligheidsregio’s maandag in Utrecht afgesproken.

Daarnaast controleren de marechaussee en de Bundespolizei net als afgelopen weekeinde streng aan de grens met Duitsland. „Toeristen worden aangesproken. Daar zijn ze vaak wel gevoelig voor”, aldus minister Ferd Grapperhaus.

In het afgelopen weekeinde veroorzaakten groepen motorrijders en wielrenners op allerlei plekken overlast. Voetgangers en recreatieve fietsers kwamen volgens de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van alle veiligheidsregio’s, dit weekeinde in de verdrukking. „Zij konden geen kant meer op en konden hierdoor geen anderhalve meter afstand houden.”

„Borden op bepaalde dijkweggetjes en langs rivieren geven aan wat de regels zijn. Boa’s en politieagenten gaan handhaven aan het begin van de afsluiting.” Bruls geeft aan dat een enkele motorrijder geen problemen oplevert. Het gaat volgens hem om groepen. De verkeersveiligheid en de volksgezondheid zijn er volgens hem mee gediend.

Tuincentra en meubelboulevards moeten hun klantenstroom reguleren en afremmen, hebben de veiligheidsregio’s besproken. De winkels hoeven niet dicht. Als klanten maar voldoende afstand kunnen houden. „Wij willen de Nederlanders niet ontnemen dat zij dit weekeinde naar dit soort winkels kunnen. Toeristen wordt zeer afgeraden om naar ons land te komen”, aldus burgemeester Bruls van Nijmegen.

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zei na het overleg dat in haar stad komend weekeinde volop wordt gecontroleerd op straat. „Als het nodig is grijpen wij in en delen we boetes uit en sluiten we de parken.” In het paasweekeinde wordt het mooi weer en mensen verlangen ernaar om naar buiten te gaan. „We letten daarom goed op.”