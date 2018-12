Beoogde coalitie Altena: CDA, Altena Lokaal, SGP en Progressief Altena

Een coalitie met CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena biedt een goede balans om de nieuwe gemeente Altena te besturen.

Dat is het oordeel van informateur Brigite van Haaften die dinsdagavond haar advies bekend maakte. De beoogde coalitie steunt op 23 van de 31 zetels en heeft zo een breed draagvlak binnen raad en bevolking.

Volgens informateur Van Haaften én de fracties is er bij het opbouwen in de fusiegemeente straks behoefte aan vertrouwen, vandaar dat wordt toegewerkt naar een breed gedragen gemeentebestuur. Volgens de informateur is dat ook mogelijk, omdat de inhoudelijke verschillen tussen de partijen klein zijn en echte breekpunten ontbreken.

Wel wijst Van Haaften erop dat Altena straks bijna 55.000 inwoners telt en qua oppervlakte de grootste gemeente van Brabant wordt. „Dat impliceert een andere positie binnen de regio. Inwoners, instellingen en bedrijven verwachten een krachtige vertegenwoordiging van hun belangen.”

SGP-lijssttrekker Theo Meijboom is blij met het advies. „Alle partijen, dus ook de SGP hebben aangegeven een brede coalitie te wensen, omdat de nieuwe gemeente Altena voor een grote opgave staat. De informateur heeft met deze combinatie (een afspiegeling van het politieke spectrum in Altena) daar invulling aan gegeven en ik heb er groot vertrouwen in dat we hiermee ook een werkbare en slagvaardige coalitie kunnen vormen. De SGP is - samen met de andere beoogde coalitiepartijen - van mening dat we bij de vorming van een coalitieakkoord op hoofdlijnen ook de oppositiepartijen moeten betrekken om hen de gelegenheid te geven om voor hen belangrijke punten in te brengen.”

Informateur Van Haaften is gevraagd om ook het formatieproces te leiden. Zij is daar in principe toe bereid.