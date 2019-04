Benzineprijs fors gestegen in eerste kwartaal

De adviesprijs van een liter benzine is in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 18 eurocent gestegen. Dat blijkt uit cijfers die zakenzender BNR heeft opgevraagd bij UnitedConsumers. Het is de sterkste toename in drie jaar tijd.

Voorlopig lijkt het einde niet in zicht. Volgens brandstofexpert Paul van Selms van UnitedConsumers een direct gevolg van de gestegen olieprijzen, onder meer vanwege de Amerikaanse sancties tegen Iran, het handelsconflict en de afspraken die de OPEC-landen hebben gemaakt.

Op 1 januari van dit jaar betaalde je voor een liter benzine 1,60 euro. Eind maart maart was dat 1,77 euro. Het is volgens UnitedConsumers nog geen record, maar de afgelopen twintig jaar kwam de benzineprijs slechts vier keer eerder boven de 1,75 euro uit.