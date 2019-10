Benjamin pleit voor zogeheten zwaaistenen in Nijmegen

Hallo, ik ben Benjamin Dondorp en ik heb een supergoed idee voor Nijmegen, schreef hij aan de gemeenteraad. Benjamin (8) wil dat er ‘zwaaistenen’ komen waarbij even wordt gezwaaid naar oudere en eenzame mensen.

Zwaaistenen zijn stenen waar een hand op staat, verduidelijkte Benjamin in zijn brief. „Als je een zwaaisteen ziet, dan zwaai je naar degene die bij het raam zit of staat. Bijvoorbeeld stenen voor huizen van oude of eenzame mensen, Want als je zwaait, maak je mensen blij en daarom heb ik dit idee. Want het is niet leuk als mensen eenzaam zijn.”

Benjamin mocht zijn plannetje toelichten in een commissievergadering van de gemeenteraad.

Hoe kwam je op het idee?

„Ik zag op televisie op het jeugdjournaal dat er in Zwolle al zwaaistenen zijn. Toen dacht ik: Hé, dat kan ook leuk zijn in Nijmegen.”

Waarom?

„Hier zijn ook veel eenzame en oudere mensen, vertelde mijn vader. Ik zie ze soms ook: mensen die er droevig uitzien en alleen rondlopen. Met die zwaaistenen kun je meer contact maken. Dan denken die mensen: Yes, nu word ik eens een keertje gezien. Er mogen van mij wel duizend zwaaistenen komen in Nijmegen.”

En toen mocht je je plan komen uitleggen? Spannend?

„Ja, ik dacht: Straks maak ik misschien wel een fout. Het ging gelukkig goed. Ik heb ook verteld hoe je makkelijk zo’n zwaaisteen kunt maken. Je hebt een kartonnen doos nodig, daar leg je je hand op, je trekt daar met een potlood omheen, daarna snij je die hand er uit. Je zet de doos op een tegel en daar verf je dan via het gat in de doos in een mooie kleur een hand op.”

Er werd goed op gereageerd?

„Ja. Jouw idee is superleuk, zeiden ze.”

Verder veel reacties gehad?

„Heel veel. Heel tof. Ik kreeg kaarten van mensen die het een goed idee vonden. En op Instagram zeiden mensen dat ze snel met mij zwaaistenen wilden gaan maken.”

Op Twitter reageerde ook minister Hugo de Jonge (volksgezondheid en welzijn): „Wat een schitterend idee van Benjamin (8) uit Nijmegen in de strijd tegen eenzaamheid!”

„Heel vet. Erg leuk om ineens zo’n berichtje van een minister binnen te krijgen. Da’s extra steun voor mijn idee.”

In november bespreekt de gemeenteraad je voorstel. Zal het worden uitgevoerd?

„Ik denk van wel, omdat veel mensen het leuk vinden. Het is wel erg spannend.”

Reacties? Instagram: benjamindondorp

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws